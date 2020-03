© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci vorranno due settimane, abbiamo già cominciato». Il manager della Asl di Latina, Giorgio Casati, ha dato subito le disposizioni dopo aver avuto l'ok da Regione e Spallanzani sulla nuova metodica: «Faremo un numero importante di tamponi, circa 300 al giorno, incrementando considerevolmente la nostra capacità. Fino ad ora ne abbiamo fatti una media di 120 al giorno, con punte anche di 200. Ora con questa aumentata capacità lo sforzo di effettuarli sul personale è diventato sostenibile».«Per fare il calcolo preciso dovrei prendere le schede che quotidianamente inviato alla Regione, diciamo che in questi venti giorni, da quando siamo stati autorizzati a fare le analisi dei tamponi al Goretti, saremo già sopra ai duemila. Ora con questa nuova metodica che utilizza una macchina diversa per fare le analisi aumenteremo di molto la capacità di cercare nuovi positivi».«Intanto per aumentare ancora i livelli di sicurezza per medici e infermieri ma anche per i pazienti, per circoscrivere al massimo i rischi di nuovi contagi. Anche per dare un aiuto psicologico a chi da settimane lavora in prima linea. E' vero che fino ad oggi il numero di positivi tra il personale è bassisissimo e che quei pochi hanno sempre avuto un link esterno, il contagio è arrivato da contatti esterni al lavoro e alle strutture sanitarie, c'è chi è andato in vacanza, chi ha avuto un parente positivo. Ma sapere prima possibile che c'è un caso positivo consente di agire subito, di evitare che venga trasmesso».«Assolutamente no, c'è tanta di quella roba da fare che anche chi è positivo asintomatico può lavorare in sicurezza per sé e per gli altri. Anche solo per mettersi al telefono per notificare gli isolamenti domiciliari o per seguire la sorveglianza attiva a distanza»«E' fondamentale. E' il motivo per cui abbiamo deciso di dotare anche l'ospedale di Fondi di un posto di Terapia Intensiva. Perché se dovesse servire di intubare un paziente subito lo potremo fare».«Ci sono sei posti che al momento sono tutti utilizzati, ma da oggi (martedì 31, ndr) trasformiamo i nove posti di T.I. non Covid: abbiamo ultimato i lavori ottenendo 8 posti Covid. Ne abbiamo perso uno per relaizzare una cabana per consentire agli operatori di vestirsi. Questi posti ci daranno un margine maggiore, ma finora tutto ha funzionato, in qualche caso abbiamo dovuto mandare qualche paziente allo Spallanzani, ma così siamo autonomi».«Se i numeri sono questi. Se la curva dei contagi resta questa. Ma sono ottimista».«Stiamo facendo controlli a tappeto con la prefettura e con i Comuni, ma se pensiamo che già dal 9 marzo c'era il divieto per i familiari di frequentare gli ospiti delle case di riposo le possibilità di contagi con l'esterno riguardano solo il personale. Comunque, anche dove è accaduto le strutture vengono messe in isolamento e il problema se dovesse emergere resterà circoscritto».«Quando si presenta un problema come questo, un conto è essere preparati in teoria, un conto nella pratica. Un conto è scrivere le regole, tutt'altro applicarle. Normale che dove si sono presentati i primi casi di Covid 19 non è stato semplice riconoscerli, non se ne può dare la colpa a nessuno».«Guardi, io sono di Piacenza. Sapere che ci sono zone del Paese in cui chi si ammala deve stare a casa perché non hai posto per ricoverarlo, è devastante, se potessi ospitarli io quei pazienti. Ma non possiamo. Il pericolo è diestro l'angolo, anche qui a Latina dobbiamo essere pronti, nessuno può stare totalmente tranquillo».«E' il frutto di un lavoro disumano che stiamo facendo. Tutti, dal primo medico, fino a chi fa le pulizie. Un lavoro disumano per tenere la curva così, nessuno pensi che è fortuna».«Paradossalmente il caso di Fondi ci ha costretto da subito ad avere una attenzione fortissima».«Fondamentale. Stiamo finendo di distribuire i primi 60 kit e altri ne distribuiremo. Anche ieri c'è stato un altro caso in cui siamo potuti intervenire immediatamente, prelevare il paziente e portarlo subito in ospedale. E' decisivo agire subito».«In settimana anche a Latina metteremo a disposizione n albergo per i positivi in isolamento, così da evitare che contagino i familiari. E' una cosa che stiamo riscontrando, per quante attenzioni puopi avere il rischio di infettare i parenti con cui vivi è molto alto, lo dimostra quanto sta accadendo ad Aprilia».«Ci stiamo lavorando. Posso dire che abbiamo bisogno di un centinaio di stanze e di una struttura che non sia troppo lontana dall'ospedale. In quel modo potremo esercitare un controllo attivo e immediato».«Quello che ci serve sta arrivando. Certo riusciamo solo a soddisfare le nsotre esigenze. Ma su questo bisogna sottolineare la generosità delle donazioni. Il conto corrente attivato dalla Asl ha già raccolto oltre mezzo milione di euro, questo vuol dire che la gente riconosce lo sforzo che stiamo facendo, che comprende. E poi ci sono anche aziende o associazioni che ci mettono a disposizione di tutto, cose importanti e utilissime, penso al camper per poter andare a fare i tamponi a domicilio, peso alle apparecchiature, anche solo alle mascherine che arrivano, ci sono persone che portano da mangiare a medici e infermieri in turno. La gente capisce che ce la stiamo mettendo tutta e questo ci spinga a dare ancora di più».