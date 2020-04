Ladro ai tempi del Coronavirus, trovato con la refurtiva in casa e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attrezzatura fotografica di vario genere, tra cui cavalletti, obiettivi, monitor e riflettori, insieme a diversi elettrodomestici. Il materiale è stato rinvenuto in casa di un pregiudicato del capoluogo pontino di 35 anni che, agli agenti della squadra volante, non ha saputo fornire nessuna spiegazione e nessuna giustificazione. I poliziotti, con l’ausilio del personale della Scientifica, hanno quindi verificato se negli ultimi giorni fossero avvenuti furti riconducibli al materiale ritrovato, scoprendo che proprio alcuni giorni fa era stato consumato un raid ai danni della Asd polisportiva parrocchiale di Borgo Grappa. I ladri si erano introdotti all'interno della palestra e una volta dentro hanno raggiunto il piano superiore, si sono diretti verso gli uffici amministrativi e verso una sala che era stata adibita a studio fotografico.Hanno quindi forzato le due macchine erogatrici di bevande e alimenti e ne hanno rubato il contenuto e il denaro, poi hanno fatto razzia negli uffici di presidenza e negli spogliatoi rubando elettrodomestici, asciugacapelli ed altri oggetti di questa tipologia, nonché un buon numero di materiale e attrezzatura fotografica e di scena, il tutto per un valore approssimativo di circa 2.000 euro. Accertata la corrispondenza del materiale rubato con quello ritrovato nell’appartamento, per il pregiudicato è scattata una denuncia per furto aggravato mentre la refurtiva sarà riconsegnata alla Polisportiva Borgo Grappa.