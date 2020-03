Coronavirus, non rispettano decreto #iorestoacasa: denunciate dai carabinieri 23 persone

I carabinieri del comando provinciale di Latina hanno denunciato 23 persone da nord a sud della provincia per il mancato rispetto del decreto #iorestoacasa emanato per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19



A Latina denunciato un uomo di 52 anni fermato a bordo del bus di linea tratta stazione ferroviaria – latina centro, senza giustificato motivo.



A Priverno, San Felice Circeo, Sonnino, Sperlonga e Maenza, i militari hanno denunciato 11 persone, tutte sorprese lontane dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo.



A Roccagorga il titolare di un bar tabacchi è stato sorpreso a somministrare bevande alcoliche.



A Castelforte e Itri 3 persone denunciate perché all’atto del controllo non sapevano fornire elementi giustificativi della loro presenza. Stesso discorso per 7 persone di Formia.

















