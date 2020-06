Federlazio cambia sede e inaugura il "Bunisess center" per le aziende associate

Un "Business center" a disposizione di tutte le aziende associate. E' quello che Federlazio apre - lasciando la storica sede all'Eur - nel Centro direzionale di Via Cornelia 498, nel quadrante ovest di Roma, che ospita numerose importanti aziende.

«L’Associazione da 50 anni è al fianco delle Piccole e Medie Imprese, ne conosce i bisogni, ne condivide le sofferenze, ne anticipa il futuro. E’ nei momenti di difficoltà, come quello che stiamo vivendo, che viene fuori il carattere, il temperamento di una persona, di un’impresa, di una comunità. Così, ancora una volta, Federlazio gioca d’anticipo: niente lagnanze, nessuna esitazione, solo un forte orientamento al futuro, nostro e delle imprese. Proprio per questi motivi l’Associazione ha voluto impegnarsi, da qualche tempo, a rimodulare il proprio modo di essere per cercare di dare risposte agli imprenditori, facendo nascere un centro di aggregazione ed incubazione di progetti d’impresa, un luogo di incontro, di scambio, di condivisione con e tra le aziende che ha l’obiettivo di creare sinergie, ampliare le potenzialità di affari e sviluppare il business. E che ovviamente sarà a disposizione delle aziende associate di tutto il Lazio» - si legge in una nota diffusa dalla sede provinciale di Latina.

«Con Federlazio Business Center – ha dichiarato il Presidente regionale di Federlazio, Silvio Rossignoli - completiamo un percorso avviato alcuni anni fa nel segno del ‘cambio di pelle’ dell’Associazione. Da una modalità ‘assistenziale’, per aiutare le imprese nelle loro criticità, siamo passati ad una visione più orientata al futuro, alla progettualità, allo sviluppo imprenditoriale. Ma attenzione, perché questo non è un punto di arrivo, bensì di una nuova ripartenza, soprattutto oggi a causa della crisi post Covid».

