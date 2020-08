Sono oltre 20 i contagi in provincia di Latina rispetto alla giornata di ieri. Il dato ufficiale sarà reso noto con il consueto bollettino della Asl, ma è emerso per certo che tra link familiari e rientri da vacanze all'estero o in Sardegna ci sono stati una serie di tamponi che hanno dato esito positivo.

I dati odierni riportano il calendario ai primi giorni della pandemia in provincia, quando quotidianamente si registravano una ventina di casi. Una situazione che era attesa dopo la ripresa dei contagi soprattutto fra i giovani, ma non in questi termini.

