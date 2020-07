Coronavirus, i contagi non si fermano: due nuovi positivi in provincia

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi». Lo comunica la Asl di Latina nel consueto bollettino quotidiano, confermando l'episodio che ha portato alla chiusura del Comune di Formia e la presenza di un altro positivo a Fondi, mentre non si registrano nuovi decessi

Vedi anche > Formia, dipendente positiva al Covid: chiuso il Comune per la sanificazione

Con quelli odierni sono 597 i contagi da inizio pandemia, la prevalenza è di 10, 38 ogni 10.000 abitanti, i guariti sono 518, 37 i deceduti, 42 le persone ancora positive 24 delle quali in ospedale - ma non in terapia intensiva - e 18 a domicilio

« Si rappresenta che nella giornata di venerdì 24 un cittadino del Bangladesh, residente a Roma, risultato positivo al Covid 19, ha viaggiato sul bus Cotral delle 8.50 Priverno Fossanova Sabaudia, pertanto si invitano i cittadini che hanno utilizzato il citato mezzo di trasporto, a contattare tempestivamente il Numero Verde Regionale Emergenza Covid 800.118.800 e di attenersi scrupolosamente alle procedure che saranno indicate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA