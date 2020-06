Quanti riescono effettivamente a superare le conseguenze del covid anche dopo aver sconfitto il virus? È presto per fare statistiche ma andando ad analizzare l'elenco dei guariti, una lunghissima lista che in provincia di Latina conta quasi cinquecento nomi, non si può far a meno di notare come, purtroppo, molte persone siano in effetti decedute.

In gran parte dei casi si tratta di anziani, alcuni dei quali con patologie pregresse importanti che, pur essendo riusciti a sconfiggere il virus, alla fine sono deceduti per le conseguenze di lunghissimi ed estenuanti ricoveri.

La cartina al tornasole di un dato che interessa trasversalmente tutta la provincia di Latina è Fondi, città della ex zona rossa e tra le più colpite dal covid nella prima fase dell'epidemia. Anche se nella lista dei 112 positivi ufficialmente sono soltanto 11 le persone che non ce l'hanno fatta, i decessi, in effetti sono molti di più.

Gli ultimi casi

L'ultima brutta notizia domenica quando si è aggravato un anziano di 84 anni il cui caso era già tenuto sotto controllo perché l'uomo, poco dopo essere guarito dal virus, aveva iniziato ad accusare, di nuovo, preoccupanti sintomi polmonari. L'età, gli acciacchi pregressi e le conseguenze del covid hanno complicato il quadro clinico dell'anziano, che in queste ore lotta tra la vita e la morte presso la casa di riposo Villa Azzurra di Terracina.

Soltanto 48 ore prima un ex covid di Fondi è deceduto in un'altra struttura sanitaria a Sora. L'83enne era stato uno degli ultimi ad ammalarsi nella città dell'ex zona rossa: ha combattuto come un leone fino all'ultimo ma, alla fine, non ce l'ha fatta. Ad una prima terapia intensiva causata dal covid ne ha infatti avuto seguito un'altra causata da una setticemia. Proprio quando la situazione sembrava essere rientrata e l'anziano era finalmente tornato a casa le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e ha avuto un arresto cardiaco.

I precedenti

E così, pur avendo sconfitto il virus ed essendo stata definitiva covid free, la città di Fondi si è trovata ad affrontare un altro lutto. Un mese prima era stato un paziente di 85 anni residente a Monte San Biagio a morire pur avendo collezionato tre tamponi negativi ormai da diverse settimane, circa un mese fa, invece, la stessa sorte era toccata ad una donna di Fondi di 82 anni. Ripercorrendo a ritroso la drammatica sequenza dell'epidemia emerge che, purtroppo, epiloghi simili hanno interessato anche altre città. Non ce l'ha fatta, per esempio, neppure una signora di 67 anni originaria di Campodimele che aveva contratto il virus in un centro diurno di Formia. Andando a ricostruire le singole storie di un elenco lunghissimo di nomi, insomma, c'è da pensare che il dato sia riscontrabile un po' in tutte le città.

A Fondi guariti in 97

Per quanto riguarda Fondi, ad ogni modo coloro che hanno sconfitto il virus e ad oggi possono ancora raccontare la loro disavventura sono soltanto 97 su 112 contagiati (11 sono deceduti e 101 guariti). E' un numero ancora tutto da analizzare anche perché le cause dei vari decessi sono diverse e discordanti. Anche la Asl sta studiando questo aspetto del problema.

