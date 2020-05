A Gaeta sono entrate in azione le sentinelle anti Covid-19, che operano, in casacca rossa, a stretto contatto con la sala operativa della polizia municipale e vengono impiegate in vari punti della città, al centro, in periferia e nelle adiacenze del litorale.

Sono in gran parte ausiliari della Blue Gaeta, la cooperativa che gestisce la sosta a pagamento in città. Un progetto ideato dall'amministrazione comunale di Gaeta per sensibilizzare i cittadini incontrati in strada a rispettare le regole sul distanziamento sociali e sui dispositivi di protezione individuale.

«Le ho definite le sentinelle anti-Covid' - spiega il sindaco Cosmo Mitrano - E' un nuovo servizio che ci aiuterà a far rispettare il distanziamento sociale e quelle buone pratiche per evitare la diffusione del virus ed ogni rischio di contagio. Sono dei sensibilizzatori' ci aiuteranno a ricordare le misure da adottare per la nostra tutela nella quotidianità». Stamane, intanto, Mitrano e i colleghi sindaci di Formia e Minturno, Paola Villa e Gerardo Stefanelli, concorderanno, in un incontro in video- conferenza, le misure da adottare per la riapertura di stabilimenti balneari e spiagge libere.



