Coronavirus, solo on line il Festival della Zampogna a Maranola

Anche il Festival della Zampogna si adegua ai tempi e alle disposizioni del Dpcm anti Covid, ma, come spiegano gli esponenti dell’associazione organizzatrice Archivio Aurunco, . L’evento, che nel tempo ha saputo richiamare attenzione e presenze di musicisti internazionali nella caratteristica frazione formiana di Maranola, partirà quest’anno on line per la 27^ edizione, nella speranza di poter presto svolgere di nuovo il festival nelle piazze e nelle chiese dei borghi. Domenica 15 novembre, alle 18, sulla pagina FB istituzionale del Comune di Formia e su altri canali social, sarà trasmesso un video di concerti delle edizioni passate, interviste e contributi vari. Il vice sindaco e assessore alla Cultura Carmina Trillino ha rivolto un ringraziamento agli organizzatori del Festival .

APPROFONDIMENTI LATINA Zampogna in premio a Francesco De Gregori al Festival di Maranola

Vedi anche > Imparare a suonare zampogna e ciaramella: masterclass a Maranola

© RIPRODUZIONE RISERVATA