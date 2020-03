Coronavirus, alla Formia soccorso ancora niente stipendi e due lavoratori positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il danno, la beffa e adesso anche il Coronavirus. Si fa sempre più difficile la situazione alla “ Formia Soccorso”, una delle aziende associate nel raggruppamento di imprese che svolge l’attività di soccorso in appalto per l’Ares 118.I dipendenti, infatti, non hanno ricevuto lo stipendio, continuano a essere impegnati nell’emergenza con dispositivi di protezione ridotti all’osso e ora due loro colleghi sono tra i nuovi positivi al virus. Si tratta di un autista e un soccorritore, seguiti in casa perché asintomatici.Proprio ieri, rispetto ai dispositivi di protezione, si era levato un grido d’allarme dagli operatori delle ambulanze in appalto.