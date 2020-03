Un medico in servizio presso l’ospedale "Dono Svizzero" di Formia è stato denunciato dai Carabinieri per procurato allarme. Sarebbe lui, infatti, l'autore di numerosi messaggi vocali spediti attraverso whatsapp che parlava di falsi di casi di positività al Coronavirus nel più importante ospedale del Golfo. Il medico, originario di Castelforte e residente a Santi Cosma e Damiano, avrebbe inviato i messaggi ad alcuni familiari che, a loro volta, li avrebbero inviati ad altri amici e conoscenti. Erano però falsi e hanno creato – in base all’informativa inviata dai Carabinieri alla Procura di Cassino – una situazione di grande allarme sociale nei destinatari di questi messaggi. La Asl ha già promosso un provvedimento disciplinare nei confronti del medico.

Ultimo aggiornamento: 16:09

