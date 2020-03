Coronavirus, a Formia donna positiva al test: aveva ricevuto un'amica di Cremona

E' risultata positiva al test del coronavirus una donna trasferita da Formia all'ospedale Spallanzani di Roma. Contrariamente a quanto appreso in un primo momento non si tratta di una formiana ma, come scrive Salute Lazio, la pagina ufficiale dell'assessorato alla Sanità della Regione, di una signora di Cremona "si trovava in visita ai parenti e si è recata presso il pronto soccorso di Formia da dove poi è stata trasferita allo Spallanzani. È in corso l'indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della donna".

La donna avendo accusato sintomi influenzali ieri si è recata all'ospedale Dono Svizzero e da lì è stata trasferita all'istituto nazionale di malattie infettive nella Capitale. Si tratta del primo caso di positività in provincia di Latina. Il personale del pronto soccorso che ieri era in servizio è stato posto in quarantena. La donna era stata nel pomeriggio al dipartimento di emergenza e dalla serata di ieri è a Roma.

