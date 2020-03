Coronavirus, Fondi in emergenza. La solidarietà di Fratelli d'Italia

«In questo momento difficile Fratelli d'Italia è vicina ai cittadini di Fondi, a tutto il personale medico-sanitario e ai volontari della Protezione civile che stanno lavorando senza sosta, all'Amministrazione comunale che sta affrontando una situazione senza precedenti e ad una delle realtà produttive più importanti d'Italia come il Mercato ortofrutticolo, dove gli operatori lavorano incessantemente in condizioni di massima sicurezza ma in estrema difficoltà per garantire gli approvvigionamenti su tutto il territorio nazionale. Ora la situazione è complessa ma sono certa che Fondi rialzerà la testa. Forza Fondi: siamo con voi e non vi lasceremo soli». Lo dichiara il senatore pontino di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, capogruppo in Commissione Bilancio.



Ultimo aggiornamento: 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA