Coronavirus, pannelli di protezione in farmacia per aumentare la sicurezza

Dopo il nuovo decreto del Governo, molte farmacie aumentano ulteriormente i livelli di sicurezza essendo luoghi particolarmente esposti.



Ieri sera al centro commerciale Latinafiori sono stati installati dei pannelli di protezione in plexiglass sul banco della farmacia, in modo da garantire la sicurezza sia del personale che dei numerosi clienti. I dipendenti indossano guanti e mascherine di protezione.



Nelle farmacie, come nelle altre attività commerciali, si entra in piccoli gruppi evitando affollamento e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro.