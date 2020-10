Coronavirus, due decessi ad Aprilia: muoiono un uomo di 69 anni e una donna di 84

Sono 17 i nuovi positivi e due i decessi. Per Aprilia oggi è una giornata triste per quanto riguarda il diffondersi del coronavirus. Un contagio che da agosto sembra non arrestarsi più. Lunedì scorso è morto un uomo di 69 anni, era ricoverato a Latina. L'altra vittima è una donna di 84 anni con alcune patologie pregresse. Ora Aprilia - dall'inizio della pandemia - registra nove vittime tra le persone che hanno contratto il covid19. Tra i nuovi casi la maggior parte riguardano invece link familiari già noti e alcuni studenti delle classi già chiuse e isolate tra le scuole Garibaldi, Gramsci, Casalazzara, e Montegrappa.

