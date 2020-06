Donna morta a Priverno, i figli scrivono alla Asl: «Fateci partecipare al funerale»

Sono in programma oggi alle 15.30 presso la cattedrale di Santa Maria, a Priverno, i funerali della donna morta all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina e classificata come Covid. Alle esequie rischiano di non partecipare i figli, posti in quarantena.

Per questo hanno scritto al direttore generale della Asl, Giorgio Casati, sottolineando come: «Il caso clinico - al di là di altre patologie - era stato trattato come Covid 19. Ci è stato comunicato che, invece, sia il tampone che l'esame sierologico avevano dato esito negativo. Così come erano stati negativi i tamponi effettuati sia presso i nosocomi di Terracina e di Formia. Ci permettiamo di disturbarla in quanto ci sembra ingiusto che, pur in mancanza di un esito positivo degli esami, nostra madre continui ad essere trattata come "caso Covid" con tutta una serie di limitazioni per le esequie. Riteniamo sommessamente che una controprova definitiva poteva essere l'esito del tampone effettuato su noi figli che - oltre al personale sanitario - negli ultimi tempi siamo stati a stretto contatto con nostra madre, ma a tutt'oggi non ci è stato comunicato il responso. Restiamo in fiduciosa attesa di una sua comunicazione che potrà essere effettuata per le vie brevi».

