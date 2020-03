Coronavirus, donna di Aprilia muore all'ospedale Sant'Andrea di Roma

Sono giorni difficili e frenetici in tutto il Paese, lo sono anche ad Aprilia dove spesso le informazioni si rincorrono e sono difficili da verificare. Arriva in queste ore la conferma del primo decesso in città legati al coronaviurs: si tratta di una donna di 86 anni ricoverata all'ospedale Sant'Andrea di Roma. La paziente è deceduta giovedì scorso. «Era stata ricoverata giovedì scorso dopo essere risultata positiva al tampone - raccontano i familiari - Per lei sono stati giorni difficili, lontana dai tutti suoi cari». Il decesso è avvenuto l'altro ieri. Ad Aprilia ad oggi si registrano 25 casi di coronavirus, mentre sono le 144 persone sono in isolamento. Oggi si è registrato un nuovo caso di contagio. In città un solo paziente risulta ad oggi negativizzato. Continuano intanto le restrizioni: ora le farmacie lavoreranno in modalità notturna anche di giorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA