Coronavirus, il consiglio comunale dei giovani di Aprilia raccoglie 4.000 euro per l'ospedale Spallanzani

Il Consiglio Comunale dei Giovani di Aprilia ha avviato nei scorsi giorni una raccolta fondi a sostegno dell'Istituto nazionale di malattie infettive "Spallanzani" di Roma. In poco tempo i ragazzi sono riusciti a raccogliere una somma consistente e a fare il bonifico per sostenere il lavoro della struttura sanitaria in prima linea contro l’emergenza coronavirus.



«Vogliamo ringraziare ogni singolo cittadino che ha contribuito al raggiungimento della somma. – Spiegano i giovani di Aprilia - Nel momento di emergenza che stiamo vivendo a causa del Coronavirus è fondamentale l’impegno da parte di tutti ed è per questo che rinnoviamo il ringraziamento a ciascuno di voi per aver contribuito alla causa».



La cifra donata, al netto delle tariffe fisse presenti sulla piattaforma utilizzata per la raccolta fondi (GoFundMe), è di 4.064,85€. Un contributo importante per sostenere coloro che stanno affrontando con impegno, costanza e dedizione questa emergenza.

