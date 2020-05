Coronavirus, nuova donazione del Rotary all'ospedale di Latina: un ecografo senza fili

Ennesimo dono per l'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina nell'ambito dell'emergenza Covid 19.

Il Rotary Club Latina, presieduto dall’avvocato Alessandro Saieva, ha consegnato all’Ospedale un ecografo wireless Color Doppler a conferma del proprio sostegno alla sanità pubblica ed al servizio del cittadino. Già in precedenza il Rotary aveva svolto azioni a favore del principale nosocomio della provincia.

L'ecografo è stato consegnato a Carmine Cosentino, responsabile del reparto di Terapia Intensiva.

«La cessazione del lockdown non deve, in alcun modo, determinare un abbassamento della guardia – sottolinea il presidente Saieva - lo stato di allerta purtroppo rimane e, per contrastarlo, è necessario continuare a fare leva sul senso civico di tutti sia per mantenere alta la cura per la prevenzione dal virus quanto per promuovere nuove iniziative solidali in favore di chi si spende per la Comunità con la propria abnegazione e con puro spirito di servizio. E scopo del Rotary è proprio incoraggiare e sviluppare l’ideale del “servire” inteso come motore e propulsore di ogni attività».

