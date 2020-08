Coronavirus, distanze e mascherine. La buona notizia: regole rispettate nel capoluogo

Tutto in regola nei primi controlli anticovid effettuati nel capoluogo pontino dalla polizia locale nel fine settimana appena passato. Tra le serate del 21 e 23 agosto gli agenti, diretti dal comandante Francesco Passaretti, hanno ispezionato discoteche e stabilimenti balneari ma anche luoghi pubblici e spazi all'aperto in cui erano in programma eventi e manifestazioni. L'obiettivo: la verifica del rispetto delle norme previste dal nuovo Dpcm del Governo, che ha imposto la chiusura dei locali da ballo e l'obbligo di indossare la mascherina di protezione nei luoghi in cui è più difficile mantenere il distanziamento sociale.In particolare, negli esercizi aperti e all'interno dei quali era in corso una serata con musica da ascolto, è stato verificato che non vi fosse alcuna attività danzante e che i tavoli rispettassero le misure del distanziamento. In nessuno dei casi controllati è stata raggiunta la presenza massima di 200 persone. I controlli hanno riguardato locali del litorale ma anche eventi autorizzati dal Comune su suolo pubblico.. Anche in questo caso tutto è risultato in regola: sedute distanziate, musica solo d'ascolto e nessun tipo di spazio, pedana o area dedicata al ballo.

