Coronavirus, ancora violazioni al decreto #iorestoacasa: 38 denunce dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono i controlli del territorio finalizzati al rispetto dell’osservanza delle prescrizioni imposte dal decreto #iorestoacasa per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. I carabinieri del comando provinciale di Latina, coordinati dal colonnello Gabriele Vitagliano, hanno denunciato 38 persone.Nel capoluogo, a Latina Scalo, denunciato un nigeriano di 57 anni che circolava in violazione alle prescrizioni e ha rivolto, inoltre, frasi minacciose ai militari. In centro 10 le denunce ad altrettanti cittadini, alcuni per non aver saputo indicare il motivo per il quale circolavano e altri per dichiarazioni mendaci sul tragitto che stavano percorrendo.A Roccagorga denunciato un uomo di 56 anni, sorpreso a circolare senza giustificato motivo.A San Felice Circeo 3 denunce per analoghi motivi, così come a Fondi dove le denunce sono state 6, una aggravata dal possesso di un coltello di oltre 20 centimetri illegalmente detenuto e una per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.A Sonnino 3 le denunce per cittadini che non fornivano idonea giustificazione alla loro presenza in strada, violando il decreto di urgenza. A Priverno un uomo per analogo motivo, a Terracina 4 persone, sorprese all’interno di un’attività commerciale dove erano allocati vari distributori automatici di bevande e generi alimentari, intenti a conversare tra loro senza rispettare la distanza di sicurezza. A Formia, infine, denunciate 9 persone che non hanno saputo fornire elementi giustificativi circa la loro presenza.