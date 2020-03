© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tredici persone denunciate dai carabinieri del comando provinciale di Latina nell'ambito dei controlli sul rispetto del decreto del presidente del consiglio dei ministri rispetto all’emergenza epidemiologica da covid-19. I militari, agli ordini del comandante provinciale, colonnello Gabriele Vitagliano, sono intervenuti in diverse località del territorio.Singolare il caso di Fondi, dove il titolare di una palestra, allo scopo di eludere le prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza, dopo aver chiuso l’attività, adibiva la propria autorimessa a sala pesi, dove dietro compenso, consentiva a sei giovani di allenarsi abusivamente. Sono stati tutti e sette denunciati.A Itri scoperto un commerciante, titolare di un bar, che non ottemperava alla chiusura dell’esercizio, mentre un trentenne è stato intercettato e controllato senza saper fornire, ai militari operanti, elementi giustificativi della sua presenza.A San Felice Circeo denunciati due giovani, sorpresi dai militari nei pressi di un’attività commerciale, in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone.Analogo discorso a Sonnino con due giovani sorpresi in strada senza giustificato motivo.