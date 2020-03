Controlli in tutti i comuni, 20 persone denunciate per la violazione del decreto

Ancora tante persone non rispettano le indicazioni per limitare la diffusione del coronavirus, ma i controlli sono sempre più serrati.



In azione le pattuglie di polizia locale, carabinieri, polizia, guardia di finanza, da Aprilia a Formia passando per il capoluogo.



Soltanto oggi 20 persone sono state trovate in giro senza giustificato motivo: a Formia cinque automobilisti fermati dalle pattuglie dell’Arma che, all’atto del controllo, non hanno potuto fornire elementi che giustificassero la loro presenza; a Lenola una donna di 59 anni; a Maenza un giovane di 27; a Latina 10 persone fermate durante un controllo alla circolazione stradale e un uomo evaso dai domiciliari colpito dunque da una doppia denuncia.

