Priverno. La pioggia non ferma il prelievo con tamponi per gli alunni della scuola di "San Lorenzo"

Nonostante la pioggia battente questa mattina gli alunni e insegnanti della scuola primaria della 1^B del plesso di "San Lorenzo" si sono sottoposti al tampone previsto dopo il riscontro di una terza positività al Covid 19 da parte di una insegnante proveniente dalla Campania ed in servizio venerdì scorso presso l'aula citata. Il Drive in questa volta è stato spostato presso il maxi parcheggio coperto, messo a disposizione dal sindaco Anna Maria Bilancia, situato nel piano terra dell'Istituto superiore dell'Isiss "Teodosio Rossi". Il prelievo è appena giunto nella fase finale, dopodichè entro la giornata di domani, a meno di imprevisti, si saprà l'esito definitivo per gli alunni e docenti sottoposti all'esame sanitario preliminare. I bambini e docenti potranno rientrare nella classe di appartenenza subito dopo la quarantena preventiva come da decreto governativo e sanitario anti-Covid 19.

Ultimo aggiornamento: 13:45

