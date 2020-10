Tamponi drive in, funziona la prenotazione. La Asl: «Ecco le cose da fare»

La prenotazione? Funziona. «Fatto salvo laddove si sono verificati inevitabili incidenti tecnici». Lo dice la Asl di Latina in una nota, sottolineando come: «Le code e i tempi di attesa si sono ridotti notevolmente e, progressivamente, effettuare un tampone sta diventando un’operazione relativamente semplice per i cittadini ».

Qualcuno si presenta ancora con largo anticipo, ma poi c’è chi non è proprio informato. L’azienda ribadisce i 4 drive-in permanenti a Latina (ex Sani, viale Le Courbusier): dal lunedì al sabato 9-18 e domenica 9-14. Dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14, invece ad Aprilia (Pontina, Campoverde); Priverno (Casa della Salute, via Madonna delle Grazie): e Gaeta (ex ospedale Di Liegro). Per l’accesso ai drive-in è necessaria la ricetta medica dematerializzata dopo aver prenotato dal sito www.ausl.latina o digitando direttamente https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf

Vedi anche > Studenti a contatto con casi positivi, drive in straordinario. Tutti in fila all'ex Rossi Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA