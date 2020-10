L'infettivologa: «Le mascherine sono la prima difesa». Anche a Latina la prima terapia anti Covid autorizzata

«Noi trattiamo da sempre patologie respiratorie e non abbiamo mai avuto casi di personale infettato, l'uso della mascherina è la prima barriera e lo dico soprattutto ai ragazzi più giovani, indossatela e proteggetevi». Miriam Lichtner, dirigente delle malattie infettive all'ospedale Goretti di Latina e docente universitaria alla Sapienza di Roma, ha sottolineato l'importanza dell'uso delle mascherine che «riduce la possibilità di contagio, il virus c'è, se tutto va bene ce lo porteremo fino a primavera, lo conosciamo meglio rispetto all'inizio ma la prevenzione resta la prima arma».

La professoressa ha spiegato che dopo mesi c'è una lente d'ingrandimento enorme su qualcosa che a marzo era sconosciuto: «Stiamo tamponando la situazione a 360 gradi, la maggioranza dei casi che vediamo è di asintomatici, in parte contagiosi. Occorre contenere i soggetti, il nostro reparto ha sempre funzionato, abbiamo avuto un periodo con tanti ragazzi e stranieri, ora siamo di nuovo tornati a pazienti italiani e l'età media è salita». Sono ultracinquantenni, serve ossigeno, casco, Cpap. La buona notizia è che c'è la prima terapia approvata «possiamo richiederla per uno studio compassionevole all'Aifa e grazie a un servizio garantito da polizia e carabinieri viene portata celermente in ospedale. Ha efficacia non ancora al 100% ma è ben codificata e soprattutto autorizzata, noi continuiamo a usare anche eparina per i potenziiali danni sui vasi e antinfiammatori» .



