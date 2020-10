Studenti a contatto con casi positivi, drive in straordinario. Tutti in fila all'ex Rossi Sud

Drive in straordinario organizzato dalla Asl di Latina all'ex Rossi sud per gli studenti della provincia che hanno avuto contatti a scuola con positivi al Covid 19. E' stato organizzato in tutta fretta e sono partite le convocazioni da parte del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria. Da questa mattina decine di ragazzi sono in fila, si calcola che sono almeno 600 i tamponi da eseguire ma difficilmente si riuscirà a smaltirli entro oggi. Non a caso - ma la conferma non è ancora arrivata - c'è l'ipotesi di aprire un altro giorno il drive in dedicato esclusivamente agli alunni delle classi dove si sono verificati casi di contagio.

