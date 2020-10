Lei aveva iniziato il travaglio per un parto gemellare, lui ha solo 3 anni. Madre e figlio risultati positivi al Covid 19 sono stati trasferiti dal pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina a Roma. La mamma al “Gemelli” e il piccolo al Bambino Gesù di Palidoro. Si tratta di una famiglia nigeriana: il padre del bambino, purtroppo, è introvabile e non è stato semplice arrivare a una soluzione trattandosi di un minore privo di accompagnatori.

Partorire a Latina sarebbe stato rischioso per la donna e poi c'era il discorso del minore che non poteva essere ricoverato nella struttura pontina. Dall'ospedale del capoluogo, comunque, dopo una ricerca non semplice il servizio di trasporto della Asl ha trasferito madre e bambino - che appunto non ha altri che la mamma - nelle rispettive destinazioni.

Vedi anche > Coronavirus, donna positiva partorisce al Goretti: è nato Pier Mario, lui e la mamma stanno bene

© RIPRODUZIONE RISERVATA