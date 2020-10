Ambulanze ferme in pronto soccorso e territorio "scoperto", avvisata la Prefettura

La Prefettura di Latina è stata informata dalla centrale Ares 118 che al momento non ci sono ambulanze disponibili sul territorio. I mezzi di soccorso, infatti, sono fermi nei pronto soccorso - in particolare quello del "Santa Maria Goretti" di Latina - in attesa di poter lasciare i pazienti Covid.

Una situazione che si era già creata nei giorni scorsi e si sta riproponendo oggi. Al 118 ci sono diverse chiamate di soccorso "in coda". Anche ieri il direttore generale della Asl, Giorgio Casati, ha ribadito che si è in emergenza e questa situazione è legata all'aumento dei casi, per i quali l'ospedale si sta riattrezzando.

