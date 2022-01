Open day terza dose all'ex Rossi sud, 300 dosi disponibili domenica. Come fare

Open day vaccinale per la terza dose destinato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni anche a Latina. L'appuntamento è per domenica 16 gennaio, come rende noto la Asl: «Nel quadro delle iniziative volte a favorire la campagna vaccinale anti Covid-19, saranno somministrate 300 dosi Booster di Pfizer, equamente distribuite lungo la giornata. E’ prevista infatti l’assegnazione di 150 numeri alle 8 ed altrettanti alle 14 del pomeriggio . L’accesso è diretto e non richiede prenotazione preventiva. Basterà recarsi con i genitori o tutori del minore presso la struttura, muniti di tessera sanitaria».