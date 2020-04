Coronavirus e Rsa in provincia di Latina, i sindacati chiedono al Prefetto un tavolo di crisi

I sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, hanno scritto una lettera al Prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, al Direttore della ASL, Giorgio Casati e al Sindaco di Latina in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci sulla Sanità, Damiano Coletta, per chiedere l’apertura di un tavolo specifico di crisi per monitorare l’andamento del Covid 19 nelle strutture di lungodegenza in provincia.

Vedi anche >> Muore a 97 anni, il contagio nella Rsa: ricoverata l'operatrice che si occupava dell'uomo di San Felice Circeo

«Gli anziani e le persone affette da gravi patologie neurologiche, croniche e da disabilità - si legge nella lettera - sono persone particolarmente fragili rispetto all’emergenza sanitaria che si è creata in seguito alla diffusione del Covid-19 e stanno pagando un prezzo altissimo in termini di contagio e di decessi. La situazione merita di mantenere alta l’attenzione, nella nostra provincia, su queste strutture, in particolar modo garantendo la fornitura dei dispositivi di protezione individuale sia agli ospiti che agli operatori, la sanificazione periodica degli ambienti e di idonei spazi per l’isolamento degli eventuali residenti affetti da Covid-19, eseguire i tamponi agli ospiti e agli operatori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA