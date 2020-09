Coronavirus inarrestabile, altri 24 positivi in provincia di Latina. Si sposta il drive in

Una crescita inarrestabile quella dei contagi da coronavirus in provincia di Latina. Ci sono 24 nuovi casi e la situazione si fa ogni giorno sempre più preoccupante.

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 24 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (12), di Cisterna di Latina (1), di Formia (1), di Latina (7) e di Sabaudia (3). Non si registrano nuovi decessi» - si legge nel consueto bollettino della Asl.

Con quelli odierni salgono a 1189 i casi da inizio pandemia, la prevalenza (positivi ogni 10.000 abitanti) arriva a 20,67, i guariti da marzo a oggi sono stati 636, i deceduti 38, le persone attualmente contagiate sono 515 di cui 438 seguite a domicilio e le altre in ospedale. Non a caso il "Santa Maria Goretti" si sta riattrezzando come ospedale Covid.

Vedi anche > Aumentano i casi di Coronavirus, l'ospedale "Goretti" di Latina riattrezza gli spazi Covid



Intanto la postazione "drive in" si sposta dall'ospedale "Santa Maria Goretti" e si trasferisce all'ex Sani-Salvemini, tra la Pontina e viale Le Corbusier, sempre a Latina. Quello in ospedale nella domani - martedì 29 settembre - resterà aperto fino alle ore 14 Dalla giornata di mercoledì 30 sarà trasferito presso l'ex Istituto Sani- Salvemini in viale le Corbusier 393 a Latina, dove sarà attivo dalle 9. Si ricorda che è possibile prenotare direttamente dal sito della Asl per evitare lunghe code.

Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA