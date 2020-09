Prosegue il boom di casi in provincia di Latina di positivi al Covid 19 e vengono superati i 1000 da inizio pandemia. «Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 30 nuovi casi positivi, di cui 29 trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Castelforte (1), di Santi Cosma e Damiano (1), di Formia (16), di Gaeta (2), di Itri (2), di Latina (3), di Roccagorga (2), di Sabaudia (2) e di Sezze (1). Si comunica anche 1 caso positivo, non residente in provincia. Non si registrano nuovi decessi» - informa la Asl di Latina.

Con quelli di oggi sono 1014 i casi da inizio pandemia, la prevalenza (casi ogni 10.000 abitanti) è pari a 17,63. Un solo guarito in più rispetto a ieri, quindi 578, i deceduti restano 37, mentre gli attualmente positivi sono 399 di cui 346 a domicilio.

Proprio a Formia ieri è esploso un focolaio legato ad attività commerciali, emerso nei giorni scorsi. Da oggi al via tamponi drive in con test rapidi

