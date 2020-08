È accaduto ciò che più si temeva potesse succedere. Dopo i due casi di positività al Covid-19 riscontrati tra pazienti di una comunità alloggio per anziani dello Scalo, sono emersi 5 nuovi contagi tra gli ospiti della stessa struttura: positiva anche un’operatrice sanitaria residente a Priverno. A questo punto, quello di “Villa Diamante” in Via Sicilia, è ufficialmente un nuovo focolaio di Coronavirus. L’allerta era scattata qualche giorno fa, quando la notizia dei due anziani, un uomo e una donna, rispettivamente di 89 e 74 anni, risultati positivi al Covid-19 e successivamente ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, aveva iniziato a circolare in città.

Già da tempo, la Asl aveva iniziato a tenere sotto controllo le realtà che ospitano anziani su tutto il territorio della provincia. Proprio nell’ambito della “mappatura” erano emerse le due positività riscontrate a Villa Diamante, che hanno spinto la stessa azienda ad attivare il protocollo che, per casi come questo, prevede tamponi a tappeto per tutti: pazienti e dipendenti. Nello specifico, a partire dallo scorso giovedì, sarebbero stati effettuati 10 tamponi, 6 dei quali ai restanti ospiti della comunità e 4 ad altrettanti operatori sanitari in servizio presso la struttura di Via Sicilia. Solo uno dei 6 pazienti sottoposti a tampone è risultato negativo, brutte notizie, invece, per gli altri 5 anziani che, seppur pressoché asintomatici, sono risultati positivi al virus e prontamente trasferiti presso 3 strutture Covid fuori provincia. L’unico paziente negativo è stato trasferito da alcuni familiari, lasciando di fatto la struttura dello scalo totalmente sgombra. Tra il personale al servizio, inoltre, è risultata positiva una donna residente a Priverno, attualmente in isolamento domiciliare priva di sintomi. Sebbene le condizioni di salute degli ormai 7 pazienti positivi di Villa Diamante, per il momento, non sembrerebbero critiche, in città la preoccupazione è palpabile. Si teme, soprattutto, che episodi simili possano verificarsi anche nelle altre decine di strutture che ospitano anziani. A rassicurare la cittadinanza sulla situazione, il sindaco, Sergio Di Raimo. «Il focolaio della comunità alloggio per anziani dello Scalo, per le dinamiche che lo hanno determinato, può essere considerato un caso isolato - ha spiegato - non dovuto a una cattiva gestione delle direttive anti-Covid da parte dei responsabili della struttura. Questo elemento però non autorizza ad abbassare in alcun modo la guardia - ha puntualizzato il sindaco - se i contagi dovessero aumentare sarà mia cura sollecitare le autorità preposte per far sì che vengano temporaneamente impediti i contatti con visitatori esterni in tutte le comunità per anziani del territorio».

