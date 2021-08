Covid inarrestabile, salgono ancora i casi in provincia: 89 contagi in 24 ore

Sabato 7 Agosto 2021, 17:36

Il bollettino della Asl di Latina conta oggi ben 89 contagi da covid. Un numero in linea con quello del giorno precedente (77) ma comunque in netto aumento rispetto ai dati dei giorni scorsi, quando la curva del covid sembrava essere tornata a livelli stabili. I contagi crescono in particolare, nelle ultime 24 ore, ad Aprilia, dove si registrano 13 positivi, a Terracina che ne conta 12 e a Minturno con 11. Sono poi otto i nuovi casi a Latina, sette a Priverno e Sezze, cinque a Cisterna e Formia, sei a Sabaudia, due a Cori, Fondi, Gaeta, Ponza, San Felice Circeo e Sonnino, uno infine nei comuni di Pontinia, Roccagorga e Santi Cosma e Damiano. Nella prima settimana di agosto i contagi salgono così a quota 300. Nessun decesso in provincia e 18 i nuovi guariti.