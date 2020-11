Covid, sindaco ricoverato. Confail: «Auguri, ma c'è chi aspetta in barella al pronto soccorso»

Auguri di pronta guarigione al sindaco di Latina, Damiano Coletta, ma anche una vena polemica sul fatto che lui sia stato ricoverato e altri aspettino in pronto soccorso. A sollevare il caso è il sindacato Confail attraverso il segretario regionale, Vinicio Amici.

«Al sindaco auguriamo pronta guarigione - dice - ma gli è stata riscontrata una polmonite in fase iniziale e si è deciso per un ricovero prudenziale al fine di effettuargli la terapia antivirale presso l'ospedale Santa Maria Goretti. Invece i pazienti Covid che si trovano da giorni su una barella al pronto soccorso con una polmonite bilaterale? Sembra davvero incomprensibile quanto sta avvenendo. La sanità, come la legge, dovebbe essere uguale per tutti».

