Covid, il bollettino di oggi 16 febbraio: 780 contagi e altri 3 morti in provincia

Sono stati registrati 780 nuovi casi di contagio da covid 19 in provincia di Latina - in diminuzione rispetto a ieri, 15 febbraio - e ancora tre morti (due a Gaeta e uno a Sabaudia). Lo rivela il consueto bollettino della Asl di Latina che vede il capoluogo in cima ai dati dei positivi (163) seguito da Aprilia (123). Cinque le persone ricoverate nelle ultime 24 ore, 292 quelle guarite.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state somministrate in tutto 1959 dosi, 1787 ad adulti e 172 pediatriche.