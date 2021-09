Il bollettino della Asl: 21 contagi, nessun ricovero e nessun decesso

Venerdì 17 Settembre 2021, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 12:57

In sole 24 ore scendono a 21 i nuovi casi positivi al Covid 19 in provincia di Latina, contro i 44 di ieri. I contagi hanno coinvolto sette comuni pontini. In particolare, sono state registrate cinque positività ad Aprilia e altrettante a Fondi, quattro a Formia, due a Latina e nei comuni di Monte San Biagio e Terracina, una sola infine a Santi Cosma e Damiano. Nella giornata di oggi il bollettino della Asl non riporta nessun decesso e nessun nuovo ricovero mentre le guarigioni sono 43 e le dosi di vaccino somministrate ammontano a 1.462.