Covid, il bollettino Asl: la provincia conta altri 50 contagi in 24 ore

Mercoledì 21 Luglio 2021, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 12:53

Sul fronte dei contagi non migliora la situazione in provincia di Latina, che oggi conta ben 50 nuovi casi di Covid 19 in 12 comuni. Quattordici di questi sono stati accertati a Formia, otto ad Aprilia, sette a Gaeta, cinque a Minturno e quattro a Latina. Altri tre positivi sono stati registrati invece a Priverno, due a Sezze, Sperlonga e Terracina e infine uno ciascuno a Itri, Lenola e Sabaudia. Un conto che porta a 239 le infezioni da coronavirus dall'inizio del mese di luglio. Nessuna vittima e un solo ricovero mentre le somministrazioni di vaccino sono state complessivamente 5.984 in 24 ore.