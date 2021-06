Covid, risalgono i contagi a Latina. Venti nuovi casi nel bollettino Asl di oggi, 23 giugno

Mercoledì 23 Giugno 2021, 13:46

Risalgono i contagi Covid in provincia di Latina. Dopo giorni di nuovi casi al di sotto della decina, il bollettino odierno della Asl pontina sulle rilevazioni di ieri evidenzia 20 nuovi contagiati, zero decessi e ricoveri. Per quanto riguarda i guariti nella giornata di ieri il numero è pari a 160, mentre 5.252 sono le dosi di vaccini anti-Covid somministrate sempre ieri negli hub pontini.

La distribuzione dei nuovi casi sul territorio pontino è la seguente: 1 ad Aprilia, 3 a Cisterna di Latina, 1 rispettivamente a Cori, Fondi e Formia, 7 a Latina, ancora 1 rispettivamente a Norma, Pontinia e Sabaudia, 2 a Sezze e 1 a Terracina.