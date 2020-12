Il 2020 sta per chiudersi con numeri ancora molto alti, con il virus che non molla la presa, posti letto covid occupati e terapie intensive piene al Santa Maria Goretti. Intanto, nelle ultime 24 ore sono 105 i nuovi contagi in provincia, a cui si aggiunge anche la positività di due pazienti curati dalla Asl pontina ma residenti al di fuori del territorio.

I LINK

Un leggero calo rispetto ai dati del giorno precedente, con 566 tamponi molecolari e 610 test rapidi effettuati. Analizzando la mappa dei contagi, è ancora la città di Latina, con 34 casi, ad avere il maggior numero di nuove positività, 10 delle quali con link epidemiologici familiari e altre con link legati alla scuola e alla frequentazione di amici. Calano i contagi nel comune di Aprilia, che ne conta al momento nove come Cisterna. Nel primo caso si tratta di positivi legati a contatti amicali, familiari e di lavoro, molti altri però sono ancora da ricostruire; nel secondo comune si registrano invece soprattutto piccoli focolai di tipo familiare. Ci sono poi otto casi a Minturno e Terracina, sette a Fondi, cinque a Formia, quattro nei comuni di Cori e Pontinia, tre a Gaeta, due a Castelforte, Maenza e Sezze e infine uno rispettivamente a Lenola, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Sabaudia, Spigno Saturnia e Ventotene.

Il conto totale dei contagiati arriva ora a 14.728, contando anche i cittadini in carico alla Asl di Latina ma residenti fuori provincia. I link epidemiologici, sempre più complessi da rintracciare, sono per la maggior parte legati a contatti familiari e amicali, in qualche caso, come ieri a Terracina e Sezze, a strutture socio sanitarie su cui la Asl avvierà poi i dovuti controlli, ma non sono mancati, come è accaduto nei giorni scorsi a Cisterna, cluster importanti nelle scuole. Le guarigioni sono state solo 46 in un giorno, per un totale di 9758 dall'inizio della pandemia.

I DECESSI

Sono ancora tre le vittime nelle ultime 24 ore: si tratta di una donna di Aprilia di 91 anni, un'altra di Prossedi di 90 anni e infine un uomo di 82 anni residente ad Ariccia e ricoverato nella casa di cura Città di Aprilia. Il bilancio continua dunque ad aggravarsi e sale così a 249 il conto totale dei morti per covid registrati dall'inizio della pandemia, 274 se si contano anche i decessi dei pazienti provenienti al di fuori del territorio pontino e di solito non conteggiati nel bollettino giornaliero della Asl. A conti fatti, il mese di dicembre sta per chiudersi con 4.699 positivi e 99 morti, meno casi rispetto agli oltre 6mila di novembre ma più decessi rispetto ai 95 del mese passato.

La situazione all'ospedale è inoltre ancora quella di massima allerta: i reparti ormai riconvertiti sono saturi e i posti letto in terapia intensiva, sia per pazienti covid che non covid, sono al momento esauriti, un chiaro segnale che dell'elevata percentuale di aggravamento della malattia. Analizzando ancora i dati provinciali emerge inoltre che più di 4.500 cittadini si trovano al momento positivi in sorveglianza domiciliare, mentre 7.663 si trovano attualmente in quarantena per un totale di quasi 50mila persona dal mese d marzo ad oggi.

IL LAZIO

Un ultimo sguardo infine ai dati del Lazio, che registra 1333 positivi (in aumento di 115 unità rispetto al giorno prima), 1.489 pazienti guariti e ben 66 decessi in 24 ore. In tutta la regione dunque aumentano i casi e le vittime ma il numero più elevato di tamponi effettuati fa scendere il rapporto tra positivi e test al 9%.

Ultimo aggiornamento: 10:07

