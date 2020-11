La buona notizia è che non ci sono stati decessi, la cattiva è che dopo un giorno di tregua i nuovi contagi hanno ripreso a salire. Se a novembre si era registrato sempre almeno un decesso, ieri per la prima volta non ce ne sono stati, ma è anche il giorno in cui si superano i 6000 positivi nel mese. Ci preoccupava la crescita di ottobre, invece è stata oltre che doppiata.

Al tempo stesso - per fortuna - continuano a crescere le guarigioni a una media nell'ultima settimana di un centinaio al giorno e calano ancora i ricoveri. Sono i due fronti di una battaglia che è ancora impari, a favore del virus.

Che si concentra tra Latina e Aprilia (25 e 15,5% dei nuovi casi a novembre), quindi a Terracina (8,5%), Cisterna ( 5,8%) e Formia (5,2%). In cinque città si verificano il 60% dei casi. Gli altri centri - per quanto riguarda i nuovi contagi - oscillano tra lo 0,08% di Ventotene e il 4,9% di Sezze. Ma quello che conta di più è la prevalenza, cioè i casi ogni 10.000 abitanti e qui in testa troviamo Lenola con un rapporto pari a 258,19, quindi Cori (209,98) e Aprilia - che preoccupa da tempo - dove nonostante la popolazione maggiore rispetto a quella di piccoli centri la prevalenza è pari a 204,39. Latina, invece, è a 185,88 preceduta - fra gli altri - da Santi Cosma e Damiano (200), Castelforte (198) e Cisterna (195).

Vedi anche > Coronavirus, positiva sindaca di Terracina. Tintari: «Sto bene, attività prosegue»

I DATI

Sono 231 i nuovi casi rispetto a sabato - quando erano stati 169 - con il solito record di Latina e Aprilia. I nuovi contagi, rende noto la Asl: «Sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (59), Cisterna di Latina (8), Cori (2), Fondi (20), Formia (13), Gaeta (1), Latina (62), Lenola (2), Minturno (8), Monte San Biagio (1), Pontinia (4), Priverno (8), Rocca Massima (1), Sabaudia (2), Santi Cosma e Damiano (6), Sermoneta (2), Sezze (16), Sonnino (2) e Terracina (14)». Non si registrano decessi, anche se sono stati anticipati già ieri quelli di un professore di Latina e un'anziana di Formia.

Con quelli di ieri salgono a 9458 i casi da inizio pandemia, sono 2458 i guariti (109 in più rispetto al giorno precedente) e 145 i deceduti. Sono attualmente positivi 6855 residenti in provincia di Latina, 6704 seguiti a domicilio e 151 ricoverati. Dato, quest'ultimo, in costante diminuzione negli ultimi giorni. Non è finita, ovviamente, ma i segnali di speranza continuano a manifestarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA