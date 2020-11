Coronavirus, aumentano i positivi in provincia di Latina ma nessun morto

Risalgono i contagi ma per la prima volta, nel mese di novembre, non si registrano morti a causa del Covid 19 in provincia di Latina. Sono 231 i nuovi casi rispetto a ieri, con il "solito" record di Latina (62) e Aprilia (59) che sono le città che messe insieme raccolgono il 40% di nuovi positivi.

I nuovi casi, rende noto la Asl: «Sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (59), Cisterna di Latina (8), Cori (2), Fondi (20), Formia (13), Gaeta (1), Latina (62), Lenola (2), Minturno (8), Monte San Biagio (1), Pontinia (4), Priverno (8), Rocca Massima (1), Sabaudia (2), Santi Cosma e Damiano (6), Sermoneta (2), Sezze (16), Sonnino (2) e Terracina (14)».

Con quelli di oggi salgono a 9458 i casi da inizio pandemia, sono 2458 i guariti e 145 i deceduti. Sono attualmente positivi 6855 residenti in provincia di Latina, 6704 seguiti a domicilio e 151 ricoverati.

