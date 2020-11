Coronavirus, altri tre morti ma nuovi positivi in calo in provincia di Latina

Ancora tre morti per Covid 19 in provincia di Latina. I decessi, nel giorno in cui si registra un calo di contagi rispetto agli ultimi giorni (183, per la prima volta sotto ai 200 dopo quattro giorni), sono riferiti a pazienti residenti ad Aprilia, Latina e Sonnino.

Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 7143, la prevalenza (casi ogni 10.000 abitanti) è pari a 124,17, mentre i guariti da marzo a oggi sono stati 1595 e i decessi 113. Sono attualmente positivi 5435 cittadini, 5267 seguiti a domicilio e 168 in ospedale.

APPROFONDIMENTI LATINA Covid: tamponi dai medici di base, Asl e Comune pensano a via Varsavia

Vedi anche > Covid, in provincia di Latina altri 3 morti e 244 nuovi contagi

I 183 nuovi casi positivi «sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (21), Bassiano (1), Castelforte (2), Cisterna di Latina (22), Cori (2), Fondi (20), Formia (5), Gaeta (11), Itri (5), Latina (31), Lenola (4), Maenza (1), Minturno (9), Pontinia(2), Priverno (3), Roccagorga (1),San Felice Circeo (2), Sabaudia (6), Santi Cosma e Damiano(2), Sermoneta (1), Sezze (4), Sonnino (1), Sperlonga (4), Spigno Saturnia (2) e Terracina (21)».

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA