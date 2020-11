Coronavirus, bilancio drammatico: 7 morti in provincia di Latina e altri 236 positivi

Si aggrava il bilancio dei decessi da Covid in provincia di Latina con altri 7 morti - numero che si registra per la seconda volta da inizio pandemia - e ancora 236 nuovi positivi. Anziché scendere come si attendeva, la curva resta stabile verso numeri da record.

I nuovi casi positivi, informa la Asl - sono, distribuiti «nei Comuni di Aprilia (23), Bassiano (1), Castelforte (1), Cisterna di Latina (3), Cori (1), Fondi (21), Formia (22), Gaeta (5), Itri (8), Latina (54), Minturno (14), Monte S. Biagio (1), Norma (3), Pontinia (11), Priverno (13), San Felice Circeo (3), Sabaudia (5), di Santi Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (1), di Sezze (17), di Sonnino (2), di Sperlonga (2), di Spigno Saturnia (1) e Terracina (22)» . Confermato il cluster alle suore del "Preziosissimo Sangue" a Latina con 18 religiose su 27 positive e 5 addette ai servizi su 8.

I pazienti morti erano residenti a Bassiano, Cori, Latina (3), e Terracina (2).

Con quelli odierni sono 6716 i casi di contagio da inizio pandemia, 1447 sono i guariti, 107 i deceduti. Gli attualmente positivi sono 5162, 4984 dei quali seguiti a domicilio.

