Coronavirus, leggero calo dei positivi e altri tre morti in provincia di Latina. I ricoverati arrivano a 200

Calano i contagi, rispetto agli ultimi giorni, ma ci sono ancora tre morti sul "fronte" del Covid 19 in provincia di Latina. Lo rende noto la Asl nel consueto bollettino quotidiano: «Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 162 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (21), Castelforte (1), Cisterna di Latina (10), Cori (2), Fondi (20), Formia (5), Gaeta (5), Itri (1), Latina (39), Lenola (1), Minturno (5), Norma (2), Pontinia (1), Priverno (7), Prossedi (1), Roccagorga (3), Roccasecca dei Volsci (1), Sabaudia (9), San Felice Circeo (5), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (3), Sezze (6), Sonnino (1) e Terracina (12). Sono stati registrati i decessi di 3 pazienti, di cui 1 residente nel Comune di Latina, 1 residente nel Comune di Sezze ed 1 residente nel Comune di Terracina».

Con quelli odierni salgono a 5245 i casi da inizio pandemia, la prevalenza (casi ogni 10.000 abitanti) arriva a 91,18, mentre i guariti sono stati 1189 e i decessi 76. Sono attualmente positivi 3984 cittadini, 3784 seguiti a domicilio e 200 ricoverati. Quest'ultima cifra non si era mai raggiunta prima d'ora.

