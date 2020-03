Coronavirus, grave la donna di Minturno: negativo il test sulla nipote, è tornata a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato allontanato definitivamente lo spettro del contagio sulla nipote della donna di Cremona di 54 anni in visita a Minturno dai propri parenti dallo scorso 23 febbraio risultata positiva al Coronavirus e che si trova attualmente ricoverata allo Spallanzani. Anche il secondo tampone, effettuato nel nosocomio romano, nei confronti della giovane è risultato negativo ed è rientrata nella sua casa di Scauri già in serata. La zia 54enne, invece, resta ancora sotto stretta osservazione, le sue condizioni sono stazionarie. Nei vari spostamenti ricostruiti, la donna di Cremona si è recata anche a Cellole, in provincia di Caserta, dove ha avuto contatti con alcuni parenti, che attualmente sono in quarantena volontaria. Su tutte queste persone si attende l’esito del tampone.Invece preoccupano le condizioni della donna che è ricoverata allo Spallanzani ed è uno dei tre pazienti «che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio» come ha chiarito il bollettino di mercoledì dello Spallanzani. La donna come si ricorderà si era presentata con tosse e febbre prima al Punto di primo intervento di Minturno e poi al Pronto Soccorso del dono Svizzero di Formia e per questo una ventina tra infermieri e medici erano stati posti in isolamento fiduciario, ma per fortuna al momento tutti i test effettuati su personale medico e parenti sono risutati negativi.