Coronavirus, Confcommercio: «Usiamo senso di responsabilità ma sostenete le nostre imprese»

«Inutile nascondersi dietro un dito». Così Confcommercio Lazio sud scrive agli associati di fronte al nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri. «Noi tutti stiamo già facendo e faremo la nostra parte, tra mille sacrifici e mille difficoltà. Mai come oggi occorre da parte nostra senso di responsabilità, per noi, per le nostre imprese, per i nostri dipendenti, per le nostre famiglie e per l’intera Nazione. Noi ci saremo, al fianco delle Istituzioni e al fianco di tutti coloro, a cui va il nostro plauso, che stanno in prima linea nell’affrontare questo flagello».Il presidente di Confcommercio Lazio sud, Giovanni Acampora, si rivolge ai colleghi dicendo: «Sono consapevole che molte imprese e molti di noi non ce la faranno ad affrontare questa crisi e necessariamente dovranno chiudere le loro attività, ma, come l’emergenza sanitaria necessita di provvedimenti straordinari, anche l'emergenza economica è straordinaria. Siamo fiduciosi che il governo e le istituzioni nell'imminente prossimo decreto ci siano vicini come noi lo siamo a loro nell'affrontare con un'unica voce questo momentoLa nostra Confederazione e il nostro Presidente Carlo Sangalli stanno lavorando costantemente nell’interlocuzione con il Governo affinché siano emanate norme subito efficaci ed efficienti per le tutte le partite iva e tutte le famiglie».Si richiedono: «l'esenzione dei pagamenti dei mutui; la moratoria per i prestiti al fine di garantire liquidità; lamoratoria fiscale e contributiva; il blocco delle cartelle Agenzia delle Entrate ed Equitalia; ammortizzatori sociali - Cassa integrazione in deroga ed esenzione di ogni forma di tributo locale e nazionale, dalle utenze di luce e gas, ad una moratoria verso fornitori e affitti degli immobili utilizzati per il nostro lavoro»