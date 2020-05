Coronavirus, al Circeo cimiteri aperti anche di domenica a partire dalla festa della mamma

Il Comune di San Felice Circeo riapre i cimiteri anche la domenica a partire dal 10 maggio, in concomitanza con la festa della mamma.

«Proprio oggi - informano dal Comune - il settore lavori pubblici su direttiva del sindaco, Giuseppe Schiboni, ha disposto la riapertura dei luoghi mantenendo però valide le prescrizioni già adottate dallo scorso 20 aprile ed efficaci anche nella fase 2 della pandemia da Covid19».

I cimiteri osserveranno entrambi l’orario estivo con apertura alle 8 e chiusura alle 18. Le persone in visita non potranno sostare all’interno e all’esterno dei cimiteri per più di 15 minuti e dovranno indossare le mascherine di protezione e i guanti monouso, oltre ad evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Vedi anche » Coronavirus, iniziata la fase due: lunga fila al cimitero di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA