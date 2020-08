Coronavirus, cinque nuovi casi in provincia: due nuovi pazienti anche a Santi Cosma e Damiano

Sono cinque oggi i casi positivi in provincia di Latina, quattro dei quali trattati a domicilio. I pazienti positivi risultano residenti nei comuni di Itri (il cui caso era già stato segnalato ieri dal sindaco), Sabaudia, Latina e Santi Cosma e Damiano (2). Non si registrano nuovi decessi. Il conteggio totale dei pazienti positivi arriva a 726 dall'inizio della pandemia, con un indice di prevalenza di 12,62. C'è un nuovo guarito rispetto alla giornata di ieri, per un totale di 542. Gli attuali positivi sono in vece 147, di cui 111 trattati a domicilio.



